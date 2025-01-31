مواضيع متنوعة يناقشها زافين في "سيرة وكملت" الليلة

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تعود الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، في برنامج "مع رابعة" حيث تستضيف اهم النجوم، في حلقة مليئة بالاجواء المميزة والحماسية.
عبرت الممثلة السورية شكران مرتجى، عن حبها الكبير والعميق لبلدها سوريا والشعب السوري، وذلك في منشور شاركته مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.
تصدر اسم الفنان الأردني الشاب حسام سيلاوي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو له كشف من خلاله تفاصيل مفاجئة عن علاقته بحبيبته، ومستقبل علاقتهما.