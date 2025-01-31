مواضيع متنوعة يناقشها زافين في "سيرة وكملت" الليلة

وفي حلقة الليلة، يتطرق زافين الى الأشخاص الذين فقدوا منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، كما يتحدث عن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وعن رأي العالم به، ما إذا كان "فاقدا للكاريزما".الى ذلك، يناقش زافين موضوع العابرين جنسيا، والشاورما اللبنانية التي حلت في المرتبة الأولى بين دول العالم.مواضيع منوعة ضمن حلقة جديدة من "سيرة وكملت" مع زافين، الليلة الساعة 9:30 على قناة الجديد.