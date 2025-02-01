الجمهور يتفاعل مع صور خاصة لإبن محمد هنيدي

فوجئ محبو الفنانة السورية اصالة نصري، بحذف إحدى أشهر أغنياتها "60 دقيقة حياة"، التي طرحتها ضمن ألبوم يحمل الاسم نفسه في العام 2015، من منصة "يوتيوب"، حيث قيل إن سبب الحذف يعود إلى مطالبة طارق العريان، زوجها السابق، بحقوق الطبع والنشر للأغنية.

