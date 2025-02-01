الجمهور يتفاعل مع صور خاصة لإبن محمد هنيدي

إحتفل أحمد، نجل النجم محمد هنيدي بيوم ميلاد والده بطريقته الخاصة، حيث شارك عبر خاصية الستوريز على انستغرام صوراً عفوية تجمعه بوالده الذي بدا كما لو أنه ابنه وليس والده بسبب فارق الطول.
وعبر الشاب عن اعتزازه وفخره بوالده، وحرص على تهنئتها بميلاده من خلال تعليقه على الصورة الأولى فكتب : "60 سنة من الكفاح و -18 سنة ورتني فيهم إن إنت أحن أب أنا كنت ممكن اتمناه من ربنا".
ونشر صورة ثانية ظهر فيها وهو يحتضنه أمام المرآة ويظهر فارق الطول بينهما بشكل واضح، بينما كان النجم المصري يضحك، وهو ما يظهر علاقة الصداقة التي تجمع بينه وبين ابنه، الذي أرفق الصورة بتعليق كتب فيه: "كل سنة ونت أغلى ما ليا وضهري وسندي في الدنيا".
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور التي تظهر علاقة الاحترام والحب التي تجمع النجم المصري بأولاده، وعبر الكثير منهم عن دهشتهم بأن عمره بات 60 عاماً، لا سيما وأن شكله لا يوحي معمره الحقيقي، متمنيين له الصحة والسعادة في حياته الشخصية والنجاح والاستمرار في حياته المهنية والفنية.