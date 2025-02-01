امارات رزق بتعليق مفاجئ بعد تعيين احمد الشرع رئيسا لـ سوريا

تصدر اسم الفنانة السورية امارات رزق محركات البحث والتريند بعد ان نشرت عبر صفحتها الخاصة على انستغرام منشورا اشادت بخطاب الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.



وفي التفاصيل كتبت امارات رزق: "كلمة ومصطلح يُحسب له، مو أي حدا بيقولها أو بيقبل يقولها... كلنا خدام لأرضنا الغالية".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع النشور وجاء من بين التعليقات: "اهلا بالشبيحه الكبيرة".

وكتب آخر: "ما عمنستنى راي جنابك"

ويأتي تعليق امارات بعد ان بدأ الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع خطابه بجملة: "أحدثكم لا كحاكم بل كخادم"، مشيرًا إلى أنه لا يراها حكمًا بل خدمة للسوريين، مؤكدًا أن العملية السياسية في سوريا تتطلب مشاركة الجميع دون إقصاء. وأوضح أن الحكومة المقبلة ستكون شاملة وتعبر عن تنوع سوريا.

