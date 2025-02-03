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جوزيف عطية يكشف حقيقة علاقته بـ ماريلين نعمان.. وهل يصبح وزيرا؟
جوزيف عطية يكشف حقيقة علاقته بـ ماريلين نعمان.. وهل يصبح وزيرا؟
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جوزيف عطية يكشف حقيقة علاقته بـ ماريلين نعمان.. وهل يصبح وزيرا؟

فن

2025-02-03 | 04:49
جوزيف عطية يكشف حقيقة علاقته بـ ماريلين نعمان.. وهل يصبح وزيرا؟
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Aljadeed
جوزيف عطية يكشف حقيقة علاقته بـ ماريلين نعمان.. وهل يصبح وزيرا؟

احيا النجم اللبناني جوزيف عطية حفلا غنائيا مميزا في بيروت، حيث قدم باقة من أجمل أغنياته وسط تفاعل كبير من الحضور.

كاميرا "الجديد" كانت حاضرة، حيث التقت الزميلة ياسمين بوذياب النجم جوزيف عطية، الذي علّق على الغلط الذي حصل بقول اسمه رئيسا للجمهورية بدل اسم العماد جوزيف عون، كما اختار هذه الحقائب الوزارية لتوليها في الحكومة الجديدة.
الى ذلك، علق جوزيف على الجدل الذي حصل مؤخرا حول تغريدة النجمة اللبنانية نانسي عجرم وقضيى طلاقها، ليكشف بالمقابل حقيقة علاقته العاطفية بالنجمة الشابة ماريلين نعمان.
تابعوا التفاصيل في هذه المقابلة.

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