وفاة النجم براين مورفي بطل Man About the House

توفي براين مورفي، الممثل المعروف بدوره في المسلسل الكوميدي البريطاني Man About the House في السبعينيات، والمسلسل المشتق منه George and Mildred، عن عمر ناهز 92 عاماً.