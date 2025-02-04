وفاة النجم براين مورفي بطل Man About the House

واشتهر مورفي بأدواره الكوميدية، سواء في الأعمال الدرامية، أو على خشبة المسرح، إذ كان ممثلًا مسرحيًّا متمرسًا يؤدي أدوارًا في أعمال شكسبير وكذلك في المسلسلات الدرامية التلفزيونية الشهيرة، مثل Jonathan Creek وHolby City.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر الحزين واتجهوا لوسائل التواصل الاجتماعي لتكريم بريان مورفي، حيث كتب أحدهم على منصة "إكس": ارقد في سلام، بريان مورفي، أحد عظماء الكوميديا.



وقال آخر: لقد سمعت عن وفاة بريان مورفي. لقد كان أحد المفضلين لدي، وأجريت معه مقابلة من أجل سيرة ريتشارد براير، وكان رائعًا للغاية.