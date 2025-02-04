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شقيقتا دنيا بطمة تثيران الجدل في اول تصريح لهما بعد خروجها من السجن
شقيقتا دنيا بطمة تثيران الجدل في اول تصريح لهما بعد خروجها من السجن
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شقيقتا دنيا بطمة تثيران الجدل في اول تصريح لهما بعد خروجها من السجن

فن

2025-02-04 | 08:56
شقيقتا دنيا بطمة تثيران الجدل في اول تصريح لهما بعد خروجها من السجن
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Aljadeed
شقيقتا دنيا بطمة تثيران الجدل في اول تصريح لهما بعد خروجها من السجن

لا تزال النجمة دنيا بطمة بعيدة عن الأضواء والسوشيال ميديا بعد خروجها من السجن، ويبدو أنها تمنح نفسها بعض الوقت لاستعادة شكلها وروتين العناية الخاص بها، إضافة الى تعويض ابنتيها الحنان والاهتمام بعد أن قبعت لعام كامل في السجن.

وبعد تأكيد شقيقتها خروجها وبسرّية تامة من سجن الوداية في مراكش،، علّقت ابتسام وإيمان بطمة على ذلك بالقول إنها بعد إنهاء فترة محكوميتها، غادرت أسوار السجن فجر نهار الجمعة الماضية.

وأشارت شقيقتا المغنّية المغربية، على هامش حضورهما فعالية فنية لوسائل إعلام مغربية، إلى أن دنيا ستعود بقوة إلى الساحة الفنية خلال الأيام المقبلة.

ووجّهت ابتسام الشكر الى كل مَن قدّم الدعم للعائلة في محنة شقيقتها، مؤكدةً أن دنيا ستستأنف نشاطاتها الفنية وحفلاتها قريباً، وستتواصل كما السابق مع محبيها وجمهورها بعد الانتهاء من تحضيراتها والاختيارات الجديدة والتجهيزات الخاصة بها.

من جهة أخرى، اعتبرت إيمان أن غياب شقيقتها المغنّية عن الساحة الفنية يمكن اعتباره “فترة راحة، ولكن عودتها الفنية ستكون قوية من أجل تعويض غيابها وما فات طوال تلك السنة”.

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