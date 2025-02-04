بيانكا سينسوري زوجة كاني ويست تثير الجدل للمرة الثانية بملابسها

بعد الجدل الكبير الذي أحدثته بيانكا سينسوري زوجة كاني ويست في ظهورها الذي يتحدى التقاليد الإنسانية البسيطة شرقاً وغرباً، خلال حفل جوائز غرامي 2025.



صدمت بيانكا سينسوري الجمهور و الصحافة العالمية في حفل اخر في نفس الليلة، حيث انتشرت صورة جديدة برفقة زوجها، ظهرت فيها باطلالة شفافة كشفت مناطق من جسمها.



وفي السياق نفسه كانت قد أثارت بيانكا سينسوري، الجدل على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي 2025 مساء الاحد ، بعد أن خلعت معطفها لتكشف عن فستان شفاف جعلها عارية أمام الكاميرات بينما كان زوجها كاني يبدو هادئًا في ملابس سوداء ونظارات شمسية.