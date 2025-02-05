شيماء سيف تعلن طلاقها من محمد كارتر

أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر، وكتبت رسالة عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام أعلنت فيها الانفصال الرسمي.

ويأتي انفصال شيماء سيف بعد شائعات كانت طالت الزوجين خلال الفترة الماضية، وحرصا على نفيها، وبعد إعلان خبر انفصالها تفاعل المتابعين بكلمات عبرت عن حزنهم نظراً للعلاقة القوية التي كانت تجمع الزوجين والحديث المستمر من كل منهما عن حبه للآخر.

وكتبت شيماء في رسالتها التي أعلنت فيها انفصالها عن زوجها قائلة: "قدر الله وما شاء فعل تم الانفصال عن زوجي وربنا يعوضني ويعوضه". ووجهت رسالة لمتابعيها والإعلام قائلة: "برجاء احترام رغبتي في عدم الكلام في الموضوع".