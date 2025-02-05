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المذيعة السورية آسيا هشام تبكي بسبب اختفاء والدها في سجون الاسد
المذيعة السورية آسيا هشام تبكي بسبب اختفاء والدها في سجون الاسد
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المذيعة السورية آسيا هشام تبكي بسبب اختفاء والدها في سجون الاسد

فن

2025-02-05 | 07:49
المذيعة السورية آسيا هشام تبكي بسبب اختفاء والدها في سجون الاسد
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Aljadeed
المذيعة السورية آسيا هشام تبكي بسبب اختفاء والدها في سجون الاسد

لم تتمالك المذيعة السورية آسيا هشام دموعها على الهواء أثناء الحديث عن والدها الذي اختفى في سجون الأسد، كما وجهت رسالة إلى الإعلامية السوية رائدة وقاف بعدما ناشدت السلطات الحالية بالعثور على شقيقها الذي اختفى لأيام.

وفي التفاصيل، فقد انهارت آسيا بالبكاء وقالت: " إلى رائدة وقاف، تم توقيف أخيك وخرجت في فيديو تساءلين عن مصيره ونحن ساهمنا في ايصال صرختك كي تجدي شقيقك بخير وسلام ".
ثم أضافت: " ها قد عاد إليك اليوم، ونحن نهنئك اليوم بعودته إليكم سالماً.. متمنين ان يعود اي مفود وينتهي مسلسل الفقد و الخطف في سوريا ".
وتابعت: " لكن ست رائدة اسمحي لي أن اخبرك حكاية الشعب السوري التي ما قبل أكثر من 13 عاما، لا بل بدأت قبل بكثير.. اسمحي لي أن أسالك ، هل يهمك أن والدي ومئات آلاف الآباء والأبناء والأمهات لم يعرف مصيرهم .. أحياء أم أموات؟ وكيف ماتوا؟".

 
 

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