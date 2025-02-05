ايناس الدغيدي تبكي مباشرة على الهواء بسبب ابنتها في الفصول الاربعة

تحل المخرجة المصرية ايناس الدغيدي ضيفة على الحلقة الرابعة من برنامج الفصول الاربعة الذي يقدمه الاعلامي علي ياسين كل اربعاء على شاشة الجديد وبالتازمن مع قناة الجديد فن عبر يوتيوب.



وقفنا معها على 4 فصول من حياتها، والبداية كانت مع مداخلة مفاجئة من ابنتها التي ابكتها على الهواء بسبب سؤالها المؤثر. انطلقنا بدورة الحياة مع فصل الربيع، حيث وقفنا على أبرز نجاحات ايناس الدغيدي في مسيرتها المهنية في عالم الإخراج والبرامج التلفزيونية التي قدمتها. خلال هذا الفصل، اكدت ايناس انه كان لها الفضل في ان يزهر ربيع عدد من النجوم بينهم احمد عز وهند صبري وفيفي عبده. انتقلنا بعدها الى فصل الصيف واجوائه النارية في حياة ايناس الدغيدي، حيث اطلقت سلسلة من التصريحات الجريئة عن المساكنة والمـ ـثلية والدين والسياسة والفن، مثل ردها على ميار الببلاوي، التي كانت وجهت لها اتهامات بإجبارها على تأدية مشاهد حساسة في شهر رمضان المبارك. والحلقة تابعت مع فصل الخريف في حياة ايناس الدغيدي والانكسارات التي تعرضت لها خلال رحلة حياتها من وفاة الوالد مروراً بوفاة طليقها ووالد ابنتها الوحيدة واستبعادها عن الإخراج. وفي شتاء حياة ايناس الدغيدي تحدثنا عن الحب والرومانسية وزواجها وطلاقها، بالإضافة للإتهامات التي وجهت اليها المتعلقة بميولها. تابعوا الحلقة كاملة الآن على الجديد فن عبر يوتيوب.