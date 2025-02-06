طارق العريان يهدد طليقته أصالة .. خرج عن صمته و كشف الأسباب

وأكد العريان أن أغنيات “خانات الذكريات” و”الورد البلدي” و”عايشة ع اللي فات” لأصالة من نفس ألبوم “60 دقيقة حياة”، إضافة الى ألبومَي “مهتمة بالتفاصيل” و”شخصية عنيدة”، سوف يتم حذفها كلها لاحقاً، وذلك بعد تقديمه لإدارة “يوتيوب” الأوراق الرسمية التي تُثبت ملكيته لها.

وأصدر العريان بياناً صحافياً رسمياً كشف فيه تفاصيل حذف أغنية “60 دقيقة حياة” لأصالة، للردّ على المغالطات والإشاعات والكلام غير الصحيح المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام والهجوم الذي تعرّض له من الجماهير بدون معرفتهم بالحقيقة الكاملة لما حدث.

وكشف العريان أنه حاول حل النزاعات الفنية بينه وبين الفنانة أصالة، على مدار خمسة أعوام ماضية، مع الجهات والفنانين المعنيين ولكن دون جدوى ووسط تجاهل تام لحقوقه، وذلك فيما يخص عشرات الأغنيات والأعمال الفنية التي أنتجها، دون حصوله على حقوقه الأدبية والإنتاجية

وأكد المخرج في مفاد بيانه، أنه اضطر إلى المطالبة بحقوقه في المسالك القانونية الرسمية، بتوجهه نحو إدارة يوتيوب، وتقديمه كافة الأوراق والوثائق القانونية التي تثبت أحقيته بتلك الأعمال، وأشار إلى أن رد يوتيوب جاء بحذف أول أغنية.