تمام بليق يعود ببرنامج "حكي غير مع تمام" الليلة عبر الجديد

وتأتي الحلقة الأولى من البرنامج الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس.
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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
أوقفت وزارة التعليم العالي الدكتورة الجامعية في كلية الإعلام بجامعة دمشق نهلة عيسى عن العمل، بعد احتجاج طلابي، الثلاثاء 4 من شباط، نادى بإقالتها على خلفية تاريخها المرتبط بالنظام السابق ألا وهي تسليم نحو 200 طالب لفرع أمن الأسد.
أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية موافقتها على مشروع تحويل منزل السيدة فيروز إلى متحف، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتراث.
تحتفل أنجيلا بشارة طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري بعيد ميلادها، وبهذه المناسبة حظيت بتهنئة خاصة من ابنتها الكبرى.