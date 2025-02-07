عبير نعمة تظهر بنحافة مفرطة وتقلق جمهورها

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A post shared by @lebanesee_societyy
A post shared by @lebanesee_societyy
نقل الممثل سامر المصري، صرخة المواطن السوري بعد القرارات الجديدة التي تتخذها الإدارة السورية الجديدة برئاسة احمد الشرع، وذلك بعد اسقاط نظام الأسد.
اثارت الفنانة السورية اصالة نصري، موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان نشرت تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، اعتبرها المتابعون انها موجهة الى طليقها طارق العريان، بعد تهديده الأخير لها حذف اغنياتها عن يوتيوب.
كشف "قيصر" الذي التقط آلاف الصور لجثث شوّهها التعذيب في مراكز الاعتقال والسجون في سوريا، عن هويته ووجهه للمرة الأولى، وذلك في مقابلة تلفزيونية تأتي بعد شهرين من إسقاط الرئيس بشار الأسد.