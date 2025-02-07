عبير نعمة تظهر بنحافة مفرطة وتقلق جمهورها

وفي التفاصيل، ظهرت عبير في الفيديو من كواليس اخر حفلاتها، فبدت علامات التعب والارهاق واضحة عليها، كما ان نحافتها الزائدة اقلقت جمهورها، فكتب احدهم: "صراحه ضعفا بيخوف الله يستر ما يكون بها شي".هذا وكانت طرحت عبير نعمة في الساعات الماضية فيديو كليب أغنيتها الجديدة "صدقني نسيتك"، حيث لاحظ الكثيرون من محبّي عبير نعمة ظهورها بنحافة مفرطة في الكليب، وتفاوتت التعليقات بين مَن رأى أن خسارة الكثير من الوزن تليق بها، ومَن أكد أن شكلها وملامحها تأثرت بالنحافة فبدت أكبر سنّاً من عمرها الحقيقي، وأرجعوا سبب خسارتها الوزن الى حقن التخسيس، متمنين أن تكون بصحة جيدة.