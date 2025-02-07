اول رد لـ اصالة على طليقها طارق العريان بعد تهديده لها.. اليكم ما قالته

اثارت الفنانة السورية اصالة نصري، موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان نشرت تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، اعتبرها المتابعون انها موجهة الى طليقها طارق العريان، بعد تهديده الأخير لها حذف اغنياتها عن يوتيوب.

