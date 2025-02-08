اول ظهور علني لـ طليقة فائق حسن زوج اصالة نصري
تصدر اسم الشاعر العراقي فائق حسن زوج الفنانة السورية اصالة نصري محركات البحث والتريند بعد ان نشرت احدى الصفحات المهتمة باخبار المشاهير مقطع فيديو لامرأة جميلة زعمت انها طليقة قائق وام اولاده.
وفي التفاصيل كُتب على الفديو: الملقبة بـ انجيلينا جولي العرب هي مارتا حامد العراقية تكون طليقة زوج اصالة فائق حسن وام اولاده شوفو جمالها ما شاء الله
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو مشيدين بجمالها الذي وصفه احده بانه رسم وقال: مرسومة رسم مشاء الله عكس اصالة.