اول ظهور علني لـ طليقة فائق حسن زوج اصالة نصري

أثارت تصريحات الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني، جدلاً واسعاً بعد كشفها عن مرورها بأزمة نفسية كادت تدفعها للانتحار خلال فترة زواجها، مؤكدة أن أبناءها ووالدها، كانوا السبب الوحيد الذي حال دون ذلك.

