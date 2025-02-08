أجواء مميزة بانتظاركم في "مع رابعة" الليلة على الجديد

تطل الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، بحلقة مميزة من برنامج "مع رابعة" على قناة الجديد، حيث تستضيف عدد من النجوم والشخصيات الفنية والإعلامية، ضمن أجواء مميزة وحماسية.

