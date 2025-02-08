أجواء مميزة بانتظاركم في "مع رابعة" الليلة على الجديد

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تطل الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، بحلقة مميزة من برنامج "مع رابعة" على قناة الجديد، حيث تستضيف عدد من النجوم والشخصيات الفنية والإعلامية، ضمن أجواء مميزة وحماسية.
استضافت الإعلامية رابعة الزيات، الفنانة شمس الكويتية والممثلة ومقدمة البرامج رولا شامية، في حلقة مميزة من "مع رابعة" مليئة بالأجواء المرحة والتصريحات الجريئة.
هنأت الفنانة اليسا، لبنان والشعب اللبناني بعد تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام.