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شاهدوا لحظة سقوط نجوى كرم على المسرح خلال حفلها في أمستردام
شاهدوا لحظة سقوط نجوى كرم على المسرح خلال حفلها في أمستردام
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شاهدوا لحظة سقوط نجوى كرم على المسرح خلال حفلها في أمستردام

فن

2025-02-09 | 05:20
شاهدوا لحظة سقوط نجوى كرم على المسرح خلال حفلها في أمستردام
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Aljadeed
شاهدوا لحظة سقوط نجوى كرم على المسرح خلال حفلها في أمستردام

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلا غنائيا ضخما في أمستردام، التقت من خلاله جمهورها الذي حضر من مختلف المناطق للاستمتاع مع نجمته المفضلة بأجمل الأوقات والأجواء الحماسية التي تخلقها نجوى كرم في حفلاتها.

وقدمت نجوى كرم في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الرومانسية والحماسية وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، اذ راحوا يرددون كلمات الأغنيات التي حفظوها عن ظهر قلب.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة والحماسية التي طغت على الحفل، الا ان ما حصل لم يكن في الحسبان، اذ تصدر مقطع فيديو لـ نجوى كرم لحظة سقوطها على المسرح.
وفي التفاصيل، وخلال تقديمها احدى اغنياتها الحماسية، تعثرت نجوى كرم بفستانها الطويل وسقطت ارضا على المسرح، ما استدعى تدخل احدى الشابات التي كانت متواجدة الى جانبها على المسرح وساعدتها بالنهوض مجددا.
بدورها، حاولت نجوى كرم تدارك الموقف، اذ توجهت الى الجمهور طالبة منهم الاستمرار في الغناء معها، لتكمل هي بدورها وصلتها الغنائية.
وتفاعل عدد كبير من جمهور نجوى كرم مع الفيديو، حيث عبروا عن تعاطفهم معها متمنين الا تكون قد أصيبت بأي أذى، فكتب احدهم: "ماشالله تبارك الله الله يحميها من العين.. بتضلها شامخه اسم الله.. كملت بفرح وحب وكأن شيئا لم يكن..  تحيه لكل نجواني بيحب شمس الاغنيه نجوى كرم".
وعلق اخر: "ملكة وردة فعلها تُدرس، هوا الأكيد قلبي وقع معها بس عسل ولله.. الله يديم عزك يا شمس الغنية"، وأضاف اخر: "انا لسا مبارح شفت فيديو ع التايم لسقوط كل الفنانين وآخر شي فيه نجوى انو ما بتوقع والله لعظيم طرقوها عين .. الله يحميها".

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