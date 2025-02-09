لبنان بعلبكي ضيف "بيت الشاعر"

حلقة جديدة من برنامج "بيت الشاعر" تستقبل فيها الصحفية ميشال تويني الفنان لبنان بعلبكي حيث تحدث عن طفولته في جنوب لبنان وتأثر بحديثه عن منزل عائلته الذي دمّره الاحتلال الاسرائيلي ماحياً بذلك الذكريات والأعمال الفنية التي تشكل موروثاّ أثرياً.

