لبنان بعلبكي ضيف "بيت الشاعر"

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
حلقة جديدة من برنامج "بيت الشاعر" تستقبل فيها الصحفية ميشال تويني الفنان لبنان بعلبكي حيث تحدث عن طفولته في جنوب لبنان وتأثر بحديثه عن منزل عائلته الذي دمّره الاحتلال الاسرائيلي ماحياً بذلك الذكريات والأعمال الفنية التي تشكل موروثاّ أثرياً.
لا يزال اسم الفنانة السورية اصالة نصري يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي اثر الخلاف الحاصل بينها وبين طليقها المنتج طارق العريان.