وفاة الممثلة السورية انجي مراد وما قالته والدتها محزن

وكانت قد أعلنت الممثلة السورية أنجي مراد، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ايام، أنها تمر بوعكة صحية شديدة، وكتبت في إحدى تدويناتها: "أنا عم احتضر، سامحوني"، مشيرة إلى أنها تعاني من أزمة رئوية حادة ناجمة عن فيروس خطير لم يتم تحديده بعد، وذلك تزامنًا مع حملها في الشهر الخامس، حيث خضعت للعزل الطبي.وفي ظل تدهور حالتها الصحية، ناشد زوجها سامر جمهورها للدعاء لها، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أنا سامر، زوج أنجي، ادعوا لها كتيرا، أنجي بحاجة لدعائكم، وضعها صعب بين الحياة والموت، أمانة تدعوا لها"، في إشارة إلى خطورة حالتها الصحية.وشاركت أنجي سلسلة من المنشورات العاطفية، تعبر فيها عن معاناتها النفسية والجسدية، وكتبت في إحدى التدوينات: "قال على قولة المثل، وقت المصاعب بتظهر محبة الناس الحقيقية، عنجد شوفي ناس نزلوا من على الرف"، في إشارة إلى اكتشافها المواقف الحقيقية للأشخاص المحيطين بها خلال محنتها.