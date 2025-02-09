الكشف عن وصية الفنانة السورية انجي مراد

ونعت النقابة مراد عبر "فايسبوك"، قائلة: "وفاة الممثلة السورية أنجي مراد، إنا لله وإنا إليه راجعون".وبعد إعلان وفاتها، بدّل زوجها صورة حسابها الرسمي على "فايسبوك" إلى صورة سوداء، ثم حذف حسابها، بعد أن كان طلب من الجمهور الدعاء لها عبر حسابها، قائلاً: "أنا سامر، زوج أنجي، ادعوا لها كثيراً، أنجي بحاجة لدعائكم، إذ إن وضعها صعب بين الحياة والموت، أمانة ادعوا لها".وأعلنت والدة مراد وفاة ابنتها عبر حسابها الرسمي في "فايسبوك"، قائلة: "ترحموا على ابنتي وتصدقوا عن روحها، الله يسامحك ويغفرلك"، مشيرة إلى أنّ سبب وفاتها هو "الحمل"، إذ كتبت: "توفيت أثناء الولادة".وباشر عدد كبير من الحسابات على "فايسبوك" بنعي الممثلة السورية، معربين عن حزنهم وأسفهم لنبأ وفاتها.