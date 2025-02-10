أحداث مشوقة في "تحت سابع أرض" على الجديد طيلة شهر رمضان المبارك

ولعل أبرز الاعمال هي مسلسل "تحت سابع ارض" من بطولة الممثل السوري تيم حسن ونخبة من نجوم العالم العربي، ومن إنتاج شركة "الصباح" للإنتاج الفني.المسلسل مليء بالاحداث المشوقة والتي تحبس الانفاس، وتتابعونه طيلة شهر رمضان المبارك على الجديد.