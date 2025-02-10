أحداث مشوقة في "تحت سابع أرض" على الجديد طيلة شهر رمضان المبارك

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
خرجت الفنانة القديرة هدى حسين ورد بطريقة غير مباشرة على أنباء سحب جنسيتها الكويتية التي تصدرت حيث رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
وجه الممثل السوري مكسيم خليل رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي على تطبيق اكس كشف من خلالها النداء الذي وصله من الشعب السوي.
وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلى الفنانة اللبنانية عبير نعمة بعد أن طرحت الأخيرة أغنيتها الجديدة "صدقني نسيتك" مؤخراً.