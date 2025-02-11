فيديو لـ نوال الزغبي يعرضها لهجوم حاد وهي ترد.. ما القصة؟

ما في نيكوتين ابداً بال cigar وما بينبلَع وإلي ٢٠ سنة بدخن cigar https://t.co/gakS0CE3Ha — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) February 10, 2025

وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو لـ نوال الزغبي، ظهرت فيه وهي تدخن السيجار، الامر الذي استفز عدد كبير من الجمهور، الذي راح يهاجمها باعتبار ان ما فعلته لا يجوز وغير صحيح، لينقسم المتابعون بين مهاجم ومدافع عن نجمته المفضلة.من هنا، نشرت احدى المتابعات صورة لـ نوال الزغبي وعلقت عليها بالقول: "قاعدة كافية خيرها وشرها، تشتغل على ألبومها الجديد، ولا يتركونها وشأنها بسبب تافهة صرحت ببرنامج طلعت ترند الخ .. والان بسبب فيديو مسرب وهي تدخن بردو ترند، وكانّه مسكوا عليها فضيحة او مصيبة.. بغض النظر شي شخصي حتى لو مش شخصي في نهاية سيجار so what .. تبقى نوال الزغبي شامخة".وتعليقا على هذه التغريدة، كتب احد المتابعين: "90% من عالم الفن يدخنوا وفي الاسوأ بيتعاطوا أيضا.. اجت على نوال على مجرد سيجارة !!!! عالم تافهة"، لتعيد نوال الزغبي تشر تغريدته على حسابها وتعلق بالقول: " أنا بدخن cigar".وردا على تغريدة نوال هذه، كتب احد المتابعين: "ما لازم تبرري لناس تافهة هي حرية شخصية .. بس بتمنى انك تنتبهي على صحتك و تبعدي عن التدخين السيجار خاصة لأنوا فيها ضعف اضرار السجائر العادي لأنوا كمية النيكوتين فيها عالية كتير.. انا بس حابب انصحك لأنوا بخاف عليكي".من هنا، ردت نوال على تغريدة هذا المتابع بالقول: "ما في نيكوتين ابداً بال cigar وما بينبلَع وإلي ٢٠ سنة بدخن cigar".