أجواء عيد الحب مع أمل طالب في "والله لنكيف" الليلة

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تصدر اسم الممثل السوري سامر المصري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد توثيقه جرائم النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد.
لا يزال اسم الممثل السوري اويس مخللاتي، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار هجومه على رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.
أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، حفلا غنائيا مميزا وضخما في مسرح اوبرا دبي، التقت من خلاله جمهورها الذي حضر من مختلف المناطق للاستمتاع مع نجمته المفضلة بأجمل الأوقات، حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وراحوا يرددون كلماتها عن ظهر قلب.