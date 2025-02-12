ممثل سوري شهير يكشف السبب الحقيقي لسقوط بشار الأسد

يطل الفنان العراقي سيف نبيل في حلقة و مميزة من برنامج الفصول الاربعة بمناسبة اقتراب عيد الحب مع الاعلامي علي ياسين ليتحدث بجرأة ومن دون قيود عن مراحل عدة في حياته (انكساراته ونجاحاته - حياته العاطفية والعائلية - الحنين الى الماضي وطفولته، ورده على كل الانتقادات القاسية التي واجهها في مسيرته).