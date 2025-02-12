ممثل سوري شهير يكشف السبب الحقيقي لسقوط بشار الأسد

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A post shared by ltvmain (@ltvmain)
A post shared by ltvmain (@ltvmain)
يطل الفنان العراقي سيف نبيل في حلقة و مميزة من برنامج الفصول الاربعة بمناسبة اقتراب عيد الحب مع الاعلامي علي ياسين ليتحدث بجرأة ومن دون قيود عن مراحل عدة في حياته (انكساراته ونجاحاته - حياته العاطفية والعائلية - الحنين الى الماضي وطفولته، ورده على كل الانتقادات القاسية التي واجهها في مسيرته).
كشف كل من أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة وابنتها شام الذهبي عن عودتها إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
ردّ الملحن المصري في مقطع الفيديو مطوّل على الانتقادات الكبيرة التي طالت حلمي حول "إيفيه" أو دعابة كان الهدف منها المزاح مع زميله خلال عرض مسرحيته "بني آدم" ضمن "موسم الرياض"، لافتاً إلى أنّ حلمي مازح زملاء آخرين أيضاً، وقال: "واحد صاحبي وبيهزر معايا".