انجي خوري توشم اسم ادهم نابلسي على جسدها بعد خلعها للحجاب

وفي التفاصيل انتشرت مجموعة صور لـ انجي خوري وهي تستعرض وشمها الجديد وهو اسم الفنان المعتزل ادهم نابلسي.
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A post shared by Abdoul Aous (@qadi.almashahir)
A post shared by Abdoul Aous (@qadi.almashahir)
يحل الفنان العراقي سيف نبيل ضيفا على الحلقة الخامسة من برنامج الفصول الاربعة الذي يقدمه الاعلامي علي ياسين كل اربعاء على شاشة الجديد وبالتزامن مع قناة الجديد فن عبر يوتيوب.
ما يزال اسم المنشد العراقي في طيور الجنة بلال الكبيسي يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد خبر وفاته الذي شكل حالة كبيرة من الحزن، كما تساءل الكثيرون عن سبب رحيله وآخر ظهور له.