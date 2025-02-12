انجي خوري توشم اسم ادهم نابلسي على جسدها بعد خلعها للحجاب

ما يزال اسم المنشد العراقي في طيور الجنة بلال الكبيسي يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد خبر وفاته الذي شكل حالة كبيرة من الحزن، كما تساءل الكثيرون عن سبب رحيله وآخر ظهور له.