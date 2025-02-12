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انجي خوري توشم اسم ادهم نابلسي على جسدها بعد خلعها للحجاب
انجي خوري توشم اسم ادهم نابلسي على جسدها بعد خلعها للحجاب
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انجي خوري توشم اسم ادهم نابلسي على جسدها بعد خلعها للحجاب

فن

2025-02-12 | 13:32
انجي خوري توشم اسم ادهم نابلسي على جسدها بعد خلعها للحجاب
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Aljadeed
انجي خوري توشم اسم ادهم نابلسي على جسدها بعد خلعها للحجاب

تصدر اسم مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية انجي خوري محركات البحث والتريند بعد ان اقدمت على وشم اسم الفنان المعتزل ادهم نابلسي على صدرها.

وفي التفاصيل انتشرت مجموعة صور لـ انجي خوري وهي تستعرض وشمها الجديد وهو اسم الفنان المعتزل ادهم نابلسي. 

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