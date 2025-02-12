سيف نبيل يتحدث عن اغرب عرض تلقاه من معجبة.. وصفات يأخذها من هيفا وهبي وشيرين عبد الوهاب

وقفنا مع سيف خلال الحلقة على 4 فصول من حياته، حيث تحدثنا عن الحب والنجاح والانكسارات والعائلة والاصدقاء والزملاء. انطلقنا في فصل الربيع حيث اعترف سيف خلال الحلقة الخاصة بعيد الحب بسبب عدم زواجه حتى الآن مشيرا الى الصفات التي يتمناها في شريكة حياته ومؤكدا انه يرغب بفتاة بسيطة لكن قوية ومتحدثة جيدة، ومستذكرا اول علاقة حب جمعته بفتاة. في فصل الصيف، تطرقنا الى نجاحات سيف نبيل لا سيما اغنية "عشق موت: و "ليلة ورا ليلية" وغيرها، حيث احرجه على ياسين بسؤال عما اذا كان يعتبر نفسه مدرسة في الفن، كما تحدث سيف عن انتاجه اعماله الفنية بنفسه كاشفا مصدر امواله.

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