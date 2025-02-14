مواضيع سياسية واجتماعية متنوعة في "سيرة وكملت" الليلة

أبرز هذه المواضيع التي تتمحور حولها الحلقة، هي الذكرى الـ20 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعودة الرئيس سعد الحريري الى العمل السياسي في لبنان.الى ذلك، يكشف زافين في الحلقة عن جنسية "مار مارون"، هل هو سوري؟وماذا عن أجواء عيد الحب؟المزيد من المواضيع يناقشها زافين في حلقة الليلة من "سيرة وكملت" في تمام الساعة 9:30 على قناة الجديد.