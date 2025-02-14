مواضيع سياسية واجتماعية متنوعة في "سيرة وكملت" الليلة

View this post on Instagram
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
كرم الفنان اللبناني معين شريف في دولة إيران يوم أمس بحضور نخبة من المشاهير الإرانيين والشخصيات العامة.
خرجت والدة الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن صمتها وردت على الإعلامية المصرية هالة سرحان بعد اساءة الأخيرة لـ بنات المغرب.
تصدر اسم الممثل السوري سامر كحيلاوي الشهير بشخصية "الدب" في مسلسل الهيبة محركات البحث والتريند بعد ان كشف لاول مرة انه كان ضابط سوري منشق عن النظام.