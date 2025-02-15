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نصيحة هامة من ياسمين عز للرجال في عيد الحب.. اليكم ما قالته
نصيحة هامة من ياسمين عز للرجال في عيد الحب.. اليكم ما قالته
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نصيحة هامة من ياسمين عز للرجال في عيد الحب.. اليكم ما قالته

فن

2025-02-15 | 07:24
نصيحة هامة من ياسمين عز للرجال في عيد الحب.. اليكم ما قالته
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Aljadeed
نصيحة هامة من ياسمين عز للرجال في عيد الحب.. اليكم ما قالته

وجهت الإعلامية المصرية ياسمين عز، نصيحة للأزواج خاصة بالهدايا في عيد الحب، وذلك خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر.

وفي التفاصيل، قالت ياسمين: "بالنسبة للمتزوجين في عيد الحب مفيش حاجة اسمها ورد، منذ اختراع الذهب والألماس لغوا الورد، الورد الأحمر يا مدام هدية تكميلية ملوش لازمة وبيجيب حساسية ويشفط الأكسجين من البيت"، مضيفة: "الشوكولاتة الحمرا بتتخن، دباديب حمرا؟ هي مش في حضانة يا حبيبي".
تابعت: "كلنا عارفين إن الراجل ميعرفش في حياته حاجة حمرا غير تيشيرت الأهلي، خليكي ناصحة يا مدام وغيري الألوان وبلاش أحمر، أخضر أو أصفر، والأخضر هنا رمز الدولار، والأصفر رمز معدن الذهب".
ونصحت ياسمين عز الزوج بتقديم هدية ذهبية لزوجته قائلة: "أنت هتجيب لها النهاردة كرسي جابر ينور في رقبتها، دهب زينة وخزينة لها ولعيالك وللبيت، ولو كرسي جابر غالي عليك ولا يهمك، ظرف فيه 10 آلاف جنيه أو 10 آلاف دولار أيهما أقرب، شيك على بياض أو وصل أمانة، كردان دهب صغير زي بتاع جدتك، أو خاتم ألماس بسيط 2 جرام أو 2 جرام ونص، لازم تنور إيدها الشقيانة بخاتم يفرحها، وبالنسبة للورد هاته لمامتك هدية جميلة ورمزية".
وختمت كلامها بالقول: "الراجل الصح لازم إيد مراته تشخلل من كتر الغوايش والدهب، عايزة إيدها توجعها من تقل الغوايش عيار 24، ولو في عيار 34 هاته، وما تنساش تدلع مراتك بكلام رومانسي علشان تفتكرك بدعوة حلوة لما تموت بعد الشر عليك".

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