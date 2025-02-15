مي العيدان توجه برسالة مؤثرة لـ جمهورية العراق بعد قرار سجن فجر السعيد

خرجت الاعلامية الكويتية مي العيدان عن صمتها وعلقت على قرار سجن صديقتها الاعلامية فجر السعيد ثلاث سنوات وتوجهت لـ جمهورية العراق برسالة.



وفي التفاصيل توجهت مي العيدان برسالة شكر لـ جمهورية العراق قائلة:شكرا جمهورية العراق و الحكومه العراقيه وشكرا السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وشكرا لسعادة السفير السيد منهل الصافي شكرا على التسامح والشهامه ليس غريبا فطالما كان العراق حكومة وشعبا بكل طوائفه مثالا لطيبة القلب والرقي والشهامه منقطعة النظير



وتأتي رسالة مي العيدان بعد ان أعلنت السفارة العراقية في الكويت، سحب الدعوى القضائية المقامة ضد الإعلامية فجر السعيد، وذلك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.