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نادين الراسي برسالة مؤثرة في عيد الحب
نادين الراسي برسالة مؤثرة في عيد الحب
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نادين الراسي برسالة مؤثرة في عيد الحب

فن

2025-02-15 | 11:52
نادين الراسي برسالة مؤثرة في عيد الحب
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Aljadeed
نادين الراسي برسالة مؤثرة في عيد الحب

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، على حسابها عبر انستغرام، صورة لها ظهرت فيها محاطة بورود حمراء بمناسبة عيد الحب، وارفقت الصورة بتعليق مؤثر روت من خلاله معاناتها ووجهت رسالة مؤثرة للمتابعين.

وفي التفاصيل، كتبت نادين: "الحياة صعبة وكتير، ومرّات بتبيّن مُستحيلة بسّ مع ألله ما في مُستَحيل.. أنا أوَّل المُعتَرفين نَعَم أخطأت وكَرِهت وانتَقمت ونِدمت ودفعت ثمن أخطائي ولا زِلت أخوض معركة الحياة وأُخطئ وأتعلَّم وأُصلّي وأعيشُ حياتي لأُرضي ربّي أوَّلًا ونَفسي وأتنعَّم ببركات الله".
وتابعت: "خيَّك الإنسان لازم تساعده من خلال تجاربك ليواجه معركة الحياة بأقلّ صعوبة ولو بكلمة !! نصيحة لوجه ألله .. والله أعلَم كيف ومن يختار ليكون رسالةً وعبرة لغيره ليَنجوا ويقلّل عنهُم من أضرار الحياة وليُكمِلوا أكثَرَ حذرٍ لينالوا من نِعَم الله سعادة الدنيا والآخرة.. من حقِّك أن تُخطئ وتتعلَّم من أخطائك ومن حقّ الله عليك أن تُنَجّي الآخر متى استطعت !! مِش ما بِفهَم ، ما بعرِف، مش صايرة معي ، في شي هيك ؟!! للأسف في هيك وكلّنا تقريبًا".
وأضافت: "نحنا مِش بي سبق واللي عايش الحياة هيك بذكّروا إنّو خطّ النهاية هوّي الموت !! بسّ هيك.. بدل ما تِخجَل من اللي عملتوا ، بالعكس افتخِر وافتِخِر أكترّ إنّو هالإختبار قطَعته بنجاح مش بنجاح قطعته بخبرة.. افتخِر وساعِد خَّيَّك وسانده بمعركة الحياة ويا ألله شو رَح تحسّ بفخر".
وختمت نادين رسالتها بالقول: "مَوجوع يَعني عايِش والحياة حلوة والوقت هوّي لحظات وبلحظة منموت".️

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