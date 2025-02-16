الأميرة ايمان تستقبل طفلتها الأولى وهذا اسمها

وشاركت ملكة الأردن متابعيها على تطبيق انستغرام بصور عائلية عفوية ظهرت فيها الأميرة وهي تحمل مولودتها الملفوفة وبقربها زوجها السيد جميل ألكساندر ترميوتس، وظهر الملك والملكة في صور أخرى وهما في غاية السعادة ويحملان الطفلة بحنان وحب.وأرفقت الصور الأولى بعد ساعات من ولادة الطفلة الجديدة بتعليق كتبت فيه: "إيمان ريحانة الدار صارت أم.. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي".وحرصت الملكة أيضاً على الاعلان عن الخبر السعيد من خلال صورة كتب فيها: "الحمدلله على تمام النعمة واكتمال المنة. رزقنا بفضل من الله بمولودة أسميناها أمينة، اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظها بعينك التي لا تنام".وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور العائلية العفوية للعائلة الاردنية المالكة من داخل المستشفى، وانهالت التبريكات والتهاني على الملكة، متمنيين للأميرة ولطفلتها دوام الصحة والأمان.