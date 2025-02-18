اليكم حقيقة خطوبة نبيلة عبيد في عمر الـ 80 من منتج سعودي شهير

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر خطوبة الممثلة المصرية نبيلة عبيد وهي في سن الـ 80، الامر الذي اثار الكثير من التساؤلات حول حقيقته.



وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير مقطع فيديو للممثلة نبيلة عبيد وهي الى جانب المنتج السعودي خالد الراجح.



وظهر في الفيديو المتداول لحظة تلقي نبيلة عبيد عقد الماس من المنتج السعودي، هذا الامير الذي زاد الشكوك حول الخطوبة بينهما.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو المتداول مبينين استغرابهم منهمن ومتسائلين عما اذا كان خبر الخطوبة حقيقي ام لا.



لكن هذا الخبر سرعان ما تبينت حقيقته، إذ تم الكشف على أن الاحتفالية هي لاختيار نبيلة عبيد المواهب التي ستشارك في مسلسل “جذوة”.



ولوحظ أن عقد الالماس مكتوب عليه “جذوة”، كما شوهد في فيديو آخر نبيلة عبيد تقف بجوار الراجح وأمامهما كيكة كتب عليها اسم المسلسل أيضا.