حلقة جديدة من "والله لنكيف" مع امل طالب الليلة عبر الجديد

وضيوف حلقة اليوم، الممثل الكوميدي ميشال أبو سليمان، والفنان السوري حسام جنيد.
وتأتي الحلقة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.
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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
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