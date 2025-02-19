كاميلا كابيو في علاقة حب مع رجل أعمال لبناني .. ثروته الخيالية حديث الجمهور

وُلِد هنري عام 1986، مما يجعله يبلغ من العمر 38 عامًا وهو أكبر من كاميلا بـ 11 عامًا.هنري عضو في عائلة شلهوب الثرية، التي أسست شركة مجموعة شلهوب ومقرها دبي. تعمل شركة البيع بالتجزئة وتوزيع السلع الفاخرة مع فيرساتشي وجيمي تشو وجاكيموس وغيرها من العلامات التجارية لشركة

LVMH.

صنفت مجلة فوربس مجموعة شلهوب ضمن أفضل 100 شركة عائلية عربية في عام 2023 وثروتهم تفوق المليارات.تضم عائلة هنري الأب ميشال، الذي توفي في عام 2021 وأنشأ شركة العائلة، بالإضافة إلى الأخ باتريك شلهوب، رئيس الشركة، وفقًا لمجلة

Business of Fashion.

لدى هنري أيضًا أخت تدعى سُريا شلهوب، وهي مصممة أزياء