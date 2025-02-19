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ادم يقفز عن المسرح من اجل معجبة مقعدة .. مشهد مؤثر تصدر حديث الجمهور
ادم يقفز عن المسرح من اجل معجبة مقعدة .. مشهد مؤثر تصدر حديث الجمهور
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ادم يقفز عن المسرح من اجل معجبة مقعدة .. مشهد مؤثر تصدر حديث الجمهور

فن

2025-02-19 | 06:24
ادم يقفز عن المسرح من اجل معجبة مقعدة .. مشهد مؤثر تصدر حديث الجمهور
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Aljadeed
ادم يقفز عن المسرح من اجل معجبة مقعدة .. مشهد مؤثر تصدر حديث الجمهور

في لفتة انسانية ومفاجئة، تصدر الفنان اللبناني آدم حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب ما فعله في حفله الأخير تجاه معجبة مقعدة.

وفي التفاصيل، فقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قفز الفنان آدم عن المسرح من أجل معجبة مقعدة أرادت التقاط صورة تذكاية معه.

ولاقى الفيديو ضجة على منصات التواصل الإجتماعي وتفاعلا كبيرا وأثنى الجميع على تصرف آدم وتواضعه وحبه للجمهور.

 

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