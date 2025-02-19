ادم يقفز عن المسرح من اجل معجبة مقعدة .. مشهد مؤثر تصدر حديث الجمهور

وفي التفاصيل، فقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قفز الفنان آدم عن المسرح من أجل معجبة مقعدة أرادت التقاط صورة تذكاية معه.
ولاقى الفيديو ضجة على منصات التواصل الإجتماعي وتفاعلا كبيرا وأثنى الجميع على تصرف آدم وتواضعه وحبه للجمهور.
View this post on Instagram
A post shared by Elie Merheb (@_eliemerheb)
A post shared by Elie Merheb (@_eliemerheb)
تصدر خلال الساعات الماضية تصريح الفنان السوري باسم ياخور حول ما تم تداوله حول رأيه الذي أطلقه بعد سقوط النظام في سوريا، والمعروف أنه كان من المقربين له.
تحل الممثلة المغربية ميساء مغربي ضيفة في حلقة اسنثنائية من برنامج الفصول الاربعة الذي يقدمه الاعلامي علي ياسين.
خرج المخرج المصري طارق العريان طليق الفنانة السوريية أصالة نصري نصري وعلق على خسارته الدعوى التي تتعلق بأغنية " 60 دقيقة حياة " .