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الجديد تتألق في رمضان: دراما استثنائية، مفاجآت ضخمة، وتجربة رمضانية لا مثيل لها!
الجديد تتألق في رمضان: دراما استثنائية، مفاجآت ضخمة، وتجربة رمضانية لا مثيل لها!
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الجديد تتألق في رمضان: دراما استثنائية، مفاجآت ضخمة، وتجربة رمضانية لا مثيل لها!

فن

2025-02-19 | 08:53
الجديد تتألق في رمضان: دراما استثنائية، مفاجآت ضخمة، وتجربة رمضانية لا مثيل لها!
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Aljadeed
الجديد تتألق في رمضان: دراما استثنائية، مفاجآت ضخمة، وتجربة رمضانية لا مثيل لها!

كعادتها تتصدر قناة الجديد المشهد الإعلامي لتكون الوجهة الأولى للمشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.


برامج مميزة وانتاجات عربية ضخمة سترافقكم خلال الشهر الفضيل تحت شعار "رمضان أحلى مع الجديد"، وتعدكم القناة بأمسيات لا تُنسى مليئة بالتشويق، الترفيه، والجوائز القيّمة.

تيم حسن يعود بقوة في "تحت سابع أرض"
من أهم وأبرز الإنتاجات العربية الضخمة لهذا العام والتي تقدمها لكم شاشة الجديد خلال الشهرة الفضيل، مسلسل "تحت سابع أرض" للنجم السوري تيم حسن.

فللعام التالي على التوالي، وبعد النجاح الساحق في مسلسل "تاج" العام المضي"، سيكون تيم نجم شاشة الجديد مرة ثانية، حيث يستعد لخطف الأنظار مجددًا في "تحت سابع أرض".

يدخل تيم عالمًا مليئًا بالصراعات والفساد في الحارات الدمشقية من خلال قصة الضابط النزيه "موسى الناجي"، الذي يجد نفسه في مفترق طرق خطير عندما يكتشف تورّط عائلته في أعمال غير مشروعة، فهل سيبقى مخلصًا للقانون أم سيغرق في دوامة الفساد؟

يشارك تيم بطولة المسلسل نخبة من ألمع النجوم السوريين بينهم كاريس بشار، منى واصف، محمد حداقي، أنس طيارة، لين غرة، وسارة بركة، وهو من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر برقاوي.

"البطل": دراما ملحمية مستوحاة من رواية أدبية
اضافة لمسلسل "تحت سابع أرض"، سيكون مشاهدي قناة الجديد على موعد مع دراما ملحمية مستوحاة من رواية أدبية، في مسلسل "البطل".

العمل تجربة درامية مميزة مقتبسة عن رواية الكاتب الراحل محمود عدوان بعنوان "زيارة الملك".
تحكي القصة عن رجل يتحوّل إلى بطل في قريته بعد إنقاذه لمراهق من حريق مروّع، لكنه سرعان ما يدخل في مواجهة مريرة مع أعداء السلطة.

المسلسل يضم ايضاً نخبة من المع نجوم سوريا وهم محمود نصر، بسام كوسا، نور علي، وفرح بسيسو، وهو من تأليف: رامي كوسا، وإخراج الليث حجو.

"خان زمان": تجربة رمضانية استثنائية لأول مرة في لبنان!
هذا ولأول مرة في لبنان، سيكون مشاهدي قناة الجديد على موعد مع تجربة رمضانية استشنائية بعنوان "خان زمان".

ولأن الجديد دائمًا سبّاقة في تقديم المحتوى الأكثر تميزًا، تنقل مشاهديها إلى أجواء "خان زمان"، الحدث الرمضاني الفريد الذي سيغيّر مفهوم الترفيه التفاعلي!

في Hall Beirut، ستعيشون أجواء عربية أصيلة مع عروض ترفيهية يومية، سوق تقليدي بتصميم قرية عربية، أنشطة تفاعلية، ألعاب للأطفال، وتغطية حصرية على شاشة الجديد.
والحدث الأبرز؟ تجربة فريدة يقدمها الفنان اللبناني وديع الشيخ تأخذكم في رحلة ساحرة تجمع بين الفن والأجواء الروحانية، بالإضافة للعديد من الجوائز القيمة التي ستكون في انتظاركم.

"شيف أنطوان عنا" يعود مجددًا بتحديات جديدة وأجواء مرحة!
بعد النجاح الكبير الذي حققه في رمضان الماضي، يعود الشيف المحبوب أنطوان في برنامجه "شيف أنطوان عنا" بحلّة جديدة ومنافسات أكثر تشويقًا! في كل حلقة، يطهو وجبة رمضانية متكاملة بمشاركة ضيف شهير يساعده ويتحداه في مهمة الطهي. والمفاجأة؟ جولات حقيقية في السوبرماركت لاختيار المكونات، تفاعل مباشر مع الجمهور، وأسئلة مشوقة من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعًا، جوائز قيّمة بانتظاركم في نهاية كل حلقة!

"خلي رمضان عالجديد" واستعد لتجربة لا تُنسى!
هذا الموسم، تستعد الجديد لجعل أمسياتكم الرمضانية أكثر متعة وإثارة من خلال توليفة فريدة تجمع بين الدراما الراقية، البرامج الترفيهية، والتجارب التفاعلية. لذا، لا تفوّتوا الفرصة لتكونوا جزءًا من هذا الحدث الرمضاني الاستثنائي!

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