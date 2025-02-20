نوال برسالة مؤثرة لـ السعودية: بلد الأمن والأمان

وفي التفاصيل، شاركت نوال عبر حسابها على منصة "إكس"، مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالتها، أرفقته بالتعليق التالي: "كل الشكر لوزارة الثقافة على جهودها المبذولة واهتمامها الكبير، والشكر موصول أيضًا لمجموعة روتانا على تنظيم الحفل".هذا وأعربت نوال عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات ليالي التأسيس، اذ قالت: "سعيدة ومتشرفة أكيد بإني أشارك في يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية"، مضيفة في رسالة وجهتها للسعودية وأهلها: "هذا البلد العظيم المضياف، وأهلها الطيبين، وأهل الكرم عسى الله يحفظكم، ويحفظ هالبلد الكبير والعظيم، ونشوفكم دايماً للأمام".الى ذلك، شكرت نوال وزارة الثقافة السعودية، قائلة: "أكيد كل الشكر لوزارة الثقافة على تنظيم هذا الحفل اللي احنا إن شاء الله رح نشارك فيه، وأتمنى لهذا البلد العظيم دوم إن شاء الله نشوفه بالقمة، وفي أمن وأمان".