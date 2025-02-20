احلام تتعرض لموقف محرج بسبب تغريدة عن "يوم التأسيس السعودي"

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لـ أحلام الشامسي تبدأ بكلمة "اكتبي" وكأن أحدهم يلقنها الكلام بحسب ما اعتبر البعض، في حين رأى آخرون أن الخطأ من الشخص الذي يدير حساباتها لأنها بالتأكيد لا تمتلك وقت "للسوشيل ميديا".

وجاء في التغريدة المتداولة: "اكتبي انتظركم جمهوري العظيم نحتفل مع بعض بيوم التأسيس في مملكة العز"، لتعود وتعدل أحلام عليها وتحذف كلمة "اكتبي".

وتفاعل الناشطون مع الموقف، وجاء من بين التعليقات: "حتى كلمتين على بعض ماتقدرين تعبرينها؟".

فيما كتب آخر: "طيب واضح ان وحده ماسكة حسابها واحلام قايله لها اكتبي ليه شديتوها".