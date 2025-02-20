بخسارة وزن ملحوظة.. شيماء سيف تخطف الانظار بأحدث ظهور لها

ونشرت شيماء سيف الفيديو، عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، حيث ظهرت بخسارة وزن ملحوظة، وتفاعل معها الجمهور بالتعليقات الإيجابية التي جاءت كالتالي: "خسيتى وبقيتي قمرين"، "واو الرشاقة واضحة أكتر"، "برافو عليكي استمري"، "ألذ وأجمل نجمة".

وتشارك شيماء سيف في رمضان 2025 من خلال مسلسل "إِش إش" بطولة الفنانة مي عمر، وماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وانتصار، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.