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بخسارة وزن ملحوظة.. شيماء سيف تخطف الانظار بأحدث ظهور لها
بخسارة وزن ملحوظة.. شيماء سيف تخطف الانظار بأحدث ظهور لها
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بخسارة وزن ملحوظة.. شيماء سيف تخطف الانظار بأحدث ظهور لها

فن

2025-02-20 | 11:32
بخسارة وزن ملحوظة.. شيماء سيف تخطف الانظار بأحدث ظهور لها
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Aljadeed
بخسارة وزن ملحوظة.. شيماء سيف تخطف الانظار بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، حيث خطفت الأنظار برشاقتها وخسارة وزن ملحوظة.

ونشرت شيماء سيف الفيديو، عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، حيث ظهرت بخسارة وزن ملحوظة، وتفاعل معها الجمهور بالتعليقات الإيجابية التي جاءت كالتالي: "خسيتى وبقيتي قمرين"، "واو الرشاقة واضحة أكتر"، "برافو عليكي استمري"، "ألذ وأجمل نجمة".

وتشارك شيماء سيف في رمضان 2025 من خلال مسلسل "إِش إش" بطولة الفنانة مي عمر، وماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وانتصار، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.

 

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