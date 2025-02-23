تامر حسني يتكفل بعلاج نجم نادي الزمالك المصاب بالسرطان

قام الفنان المصري تامر حسني بخطوة انسانية لافتة تجاه نجم نادي الزمالك إبراهيم شيكا الذي يعاني من مرض السرطان.

وأعلن تامرعن تكفله بعلاج لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا عبر حسابه على إنستغرام. وكتب قائلاً: "يا إبراهيم يا حبيبي، دكتور أشرف صبحي إنسان طيب ومحب للخير، وقد ساعد الكثير من الناس في وقت سابق. أكيد انشغالاته هي السبب، ولكنني سأساعدك في إيصال صوتك، يا دكتور أشرف، يا حبيب الجميع، أتمنى أن يقدرك الله وتولي الدولة اهتمامها بعلاج الكابتن إبراهيم".

يشار الى ان شيكا يعاني من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وتغيير ملامح وجهه، وجعله يعتمد على كرسي متحرك، كما ذكرت زوجته هبة التركي في مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.