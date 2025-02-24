جينيفر لوبيز وبن افليك عازبان مرة اخرى بعد انتهائهما من اجراءات الطلاق

وأصبح الثنائي عازبين مرة أخرى، بعد أن أقرّ القاضي تسوية الطلاق بينهما في 20 فبراير، أي بعد أكثر من شهر من تقديمها في 6 يناير، وفقًا لموقع TMZ.

وكانت قد تقدمت جينيفر لوبيز رسميًا بطلب الطلاق في 20 أغسطس 2024، وحددت تاريخ 26 أبريل كموعد لانفصالهما الفعلي. لكن جينيفر لم تلجأ إلى محامٍ، بل قدمت الأوراق بنفسها، وهو ما اعتبره البعض رسالة واضحة بأن الطلاق لن يكون معركة قانونية شرسة.

ووفقًا لمصدر مقرب، لم يكن إختيار جينيفر للذكرى الثانية لزواجهما في جورجيا كموعد لتقديم الطلب "محض صدفة"، بل كان يحمل رسالة مؤثرة إلى بن أفليك.