نارين بيوتي تكشف عن موعد زفافها

وفي التفاصيل، تحدثت نرين عن التحضيرات التي تسير على قدم وساق، مشيرة إلى أن الأجواء مليئة بالحماس، وقالت: "الحدث المنتظر رح يكون بعد العيد مباشرة، يوم 12 أبريل".

وأكدت نارين خلال حديثها بأنها تشعر بحالة من الترقب، خاصة مع اقتراب المناسبات الأخرى في حياتها، مثل عيد ميلادها في 15 أبريل، وعيد ميلاد رامي في 17 أبريل، ما يجعل الشهر الرابع مليئاً بالأحداث السعيدة.

وعن كيفية تحديد موعد الزفاف، كشفت نارين الموضوع بالقول: "ولعرسنا، قلي رامي شو عندك يوم 12/4، قلت له ما عندي شي، قلي يلاّ زتّي العرس، وحطينا العرس بـ12/4"، كاشفة عن مشاعرها تجاه هذه اللحظة المميزة التي غيرت حياتها.