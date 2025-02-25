وفاة المخرج احمد قاسم والد الفنان كريم قاسم

وعبّر المخرج الكبير خيري بشارة عن حزنه العميق لفقدان صديقه المقرب، ونشر صورة للراحل عبر صفحته الشخصية في منصة "فيسبوك"، وعلق قائلاً: انتقل إلى رحاب الكون المجهول، الأعظم رحمة ومحبة وتقديراً، أحد أعظم أصحابنا وأصدقائنا التاريخيين، المخرج الجميل ذو الألمعية الثقافية والإنسانية العالية شديدة الامتياز والندرة أحمد قاسم، فلترقد في سلام يا صديق العمر".كما نعى المخرج يسري نصر الله الراحل بكلمات مؤثرة عبر صفحته الشخصية في منصة "فيسبوك"، وكتب: وداعًا يا صديقي.. لم نكن دائمًا على وفاق، ولكن كان الحب يربطنا دائمًا، كل مشاعر التعازي لميلا ولكريم ولكل أحباب أحمد."