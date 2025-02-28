فنانة مصرية شهيرة تفجع بوفاة أحد أفراد عائلتها بحادث اليم

وكتب عوض في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي: “وفاة ابني الغالي أدهم أحمد الجعلي، ابن أخت راندا عوض وابن خالة جميلة عادل عوض”.

وأضاف عن تفاصيل الدفن والعزاء: “إن شاء الله ستُقام صلاة الجنازة، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، في مسجد الصديق بشيراتون”، موضحاً أن “العزاء سيُقام، يوم الأحد المقبل، في نفس المسجد بعد صلاة العشاء”.

ونعت الممثلة المصرية فقيدها قائلةً: “إن شاء الله ستُقام صلاة الجنازة على ابن خالتي وأخي أدهم الجعلي، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، في مسجد الصديق بالشيراتون”.