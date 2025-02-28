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فنانة مصرية شهيرة تفجع بوفاة أحد أفراد عائلتها بحادث اليم
فنانة مصرية شهيرة تفجع بوفاة أحد أفراد عائلتها بحادث اليم
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فنانة مصرية شهيرة تفجع بوفاة أحد أفراد عائلتها بحادث اليم

فن

2025-02-28 | 12:12
فنانة مصرية شهيرة تفجع بوفاة أحد أفراد عائلتها بحادث اليم
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Aljadeed
فنانة مصرية شهيرة تفجع بوفاة أحد أفراد عائلتها بحادث اليم

فُجعت الفنانة المصرية جميلة عوض بوفاة ابن خالتها أدهم أحمد الجعلي الذي نعاه والدها المخرج عادل عوض كاشفاً وفاته بحادث أليم.

وكتب عوض في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي: “وفاة ابني الغالي أدهم أحمد الجعلي، ابن أخت راندا عوض وابن خالة جميلة عادل عوض”.

وأضاف عن تفاصيل الدفن والعزاء: “إن شاء الله ستُقام صلاة الجنازة، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، في مسجد الصديق بشيراتون”، موضحاً أن “العزاء سيُقام، يوم الأحد المقبل، في نفس المسجد بعد صلاة العشاء”.

ونعت الممثلة المصرية فقيدها قائلةً: “إن شاء الله ستُقام صلاة الجنازة على ابن خالتي وأخي أدهم الجعلي، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، في مسجد الصديق بالشيراتون”.

 
 

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