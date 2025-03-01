محمد صلاح يحتفل بأجواء رمضان ويهنئ الجمهور بالشهر المبارك

شارك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، النجم محمد صلاح، متابعيه أجواء احتفاله بشهر رمضان المبارك، حيث نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تجمعه بابنته "مكة" وسط زينة رمضان التي تزين منزله.