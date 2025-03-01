محمد صلاح يحتفل بأجواء رمضان ويهنئ الجمهور بالشهر المبارك
شارك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، النجم محمد صلاح، متابعيه أجواء احتفاله بشهر رمضان المبارك، حيث نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تجمعه بابنته "مكة" وسط زينة رمضان التي تزين منزله.
وحرص صلاح على تهنئة جمهوره بحلول شهر رمضان الكريم، حيث نشر من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابه في منصة "إنستغرام" صورة تضم المصحف الشريف، وفانوس رمضان، وأرفقها بعبارة "رمضان كريم".
كما كتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا): رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبون.