احدث ظهور لـ ايمن الذهبي طليق اصالة نصري برفقة العائلة وهذه حقيقة افطارهم سويا
تصدر اسم ايمن الذهبي طليق الفنانة السورية اصالة نصري محركات البحث والتريند بعد ان انتشرت صور على الصفحات المهتمة باخبار بالمشاهير تفيد ان العائلة اجتمعت معا على الافطار في اول ايام شهر رمضان المبارك.
وبعد البحث والتدقيق تبين ان شام الذهبي ابنة اصالة نصري هي من نشرت الصور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي احتفالا بمناسبة عيد ميلاده.
وحرصت شام على توجيه رسالة مؤثرة لوالدها قائلة: عيد ميلاد سعيد يا أبي الجميل أحب قلبك ولطفك وكم أنت عاطفي!