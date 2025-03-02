احدث ظهور لـ ايمن الذهبي طليق اصالة نصري برفقة العائلة وهذه حقيقة افطارهم سويا

شفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، خلال تصريحات صحافية، عن تعرّضها للسحر من أحد المقربين منها، خلال إحدى فترات حياتها، كما ردت على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب أدائها لدور راقصة خلال عمل فني في شهر رمضان.

