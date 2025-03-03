نادين نسيب نجيم تغازل تيم حسن في تحت سابع ارض: كتير حلو!

حدثني عن الإخراج والإتقان والتميز ، أحدثك عن سامر برقاوي في #تحت_سابع_أرض ؛ قصة اخراج تمثيل وإنتاج مرتب وضخم 🎭 كل نجم وكل ممثل تتفاعل معن تحزن تغضب تبكي تضحك تضرب تتوجع معن ! بالتوفيق بداية رائعة. مبروك. — Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) March 3, 2025 كتير حلو كتير ! — Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) March 2, 2025

وفي التفاصيل، كتبت نادين نسيب نجيم على حسابها عبر منصة "اكس" تغريدة قالت فيها: "حدثني عن الإخراج والإتقان والتميز، أحدثك عن سامر البرقاوي في تحت سابع أرض؛ قصة اخراج تمثيل وإنتاج مرتب وضخم.. كل نجم وكل ممثل تتفاعل معهم تحزن تغضب تبكي تضحك تضرب تتوجع معهم!"، خاتمة تغريدتها بالقول: "بالتوفيق.. بداية رائعة... مبروك".الى ذلك، اعادت نادين نشر تغريدة تتحدث عن الأداء المميز لـ تيم حسن، جاء فيها: "تيم حسن وكاريس بشار يتصدران المشهد وحديث الناس بعدة فيديوهات متداولة من مسلسل تحت سابع أرض .. لشخصياتهما موسى وبلقيس"، فعلقت نادين قائلة: "كتير حلو كتير!".وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع تغريدة نادين واثنوا على تواضعوا ودعمها لزملائها النجوم، رغم غيابها عن الموسم الرمضاني 2025.