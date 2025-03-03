سامر المصري يفضح المستور بعد سقوط الاسد: مسلسل باب الحارة استفز النظام

View this post on Instagram
A post shared by العربي 2 (@alarabytv2)
A post shared by العربي 2 (@alarabytv2)
بعد فترة من الانفصال المفاجئ الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، أعلن محمد كارتر عودته لزوجته شيماء سيف مرة أخرى.
تصدر اسم الاعلامية الكويتية مي العيدان محركات البحث والتريند بعد ان هاجمت الممثل احمد فهمي بعد تصريحه الاخير عن طلاقه من الممثلة هنا الزاهد وذلك خلال خلوله ضيفا ببرنامج المقالب رامز إيلون مصر الذي يقدمه رامز جلال.
نشرت الممثلة المصرية هنا الزاهد “ستوري” عبر صفحتها الشخصية في “انستغرام” منشوراً غامضاً أثارت به الجدل، حيث اعتبره العديد من جمهورها رسالة مبطّنة قصدت بها شخصاً محدداً.