سامر المصري يفضح المستور بعد سقوط الاسد: مسلسل باب الحارة استفز النظام

وفي التفاصيل، رد سامر المصري على ما اذا كانت الدراما السورية قد مثلت الشام افضل تمثيل، فقال: "الشام وتراثها وتاريخها اكبر من كل المسلسلات"، مضيفا: "كان ممنوع تجميل صورة الشام في ظل حكم الأسد، ومسلسل باب الحارة استفز النظام وكانوا يقولوا عم تلمعوا صورة الشام".