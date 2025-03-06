تامر حسني يتكفّل بعلاج فنان مصري بعد فقدانه حاسة النطق

كشفت الفنانة رنا سماحة عن تفاصيل انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب، مشيرة إلى أنه في بداية الزواج حدثت أزمات بينهما تسببت في الانفصال، إلا أنهما عادا وتوقعت أن الحياة ستكمل بينهما، إلى أن وقع الانفصال النهائي، مشيرة إلى أن الفنان رامي صبري حاول التدخل لحل الأزمة بينهما.