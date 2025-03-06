تامر حسني يتكفّل بعلاج فنان مصري بعد فقدانه حاسة النطق
أعلنت زوجة الفنان إحسان الترك، عن تواصل الفنان تامر حسني معها لمساعدة زوجها مادياً، قائلة: "زوجي فقد حاسة النطق وحالته تدهورت وتامر حسني اتصل بيا وقالي اللي المستشفى تقول عليه أنا هعمله"، وذلك بعد حدوث مضاعفات للفنان المصري بسبب سوء وضعه الصحي، وكان آخرها فقدانه القدرة على النطق.
هذا وكانت زوجة إحسان الترك قد كشفت سابقاً أن قلبه توقف عن الخفقان، ولكن الأطباء تمكّنوا من إنعاشه ووضعه في العناية المركزة، قائلةً: "حالته تدهورت أكتر ومش مستقرة، الدكاترة حطّوه على جهاز التنفس الاصطناعي وقالوا ندعي له"؟
يُذكر أن إحسان الترك يعاني مشكلة صحية صعبة في الفترة الأخيرة، وتدخّلت مجموعة من الفنانين لمساعدته مادياً.