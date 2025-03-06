مكسيم خليل بأقوى تصريح بعد سقوط الأسد: كل رئيس هو موظف لدى الشعب

وفي التفاصيل، روى مكسيم ما حصل مع بداية انطلاق الصورة في سوريا، قائلا: "بوقتها كنت عم صور احد المسلسلات، وما قدرت ما عبّر عن رأيي باللي صار، كتبت منشور عن المفاهيم اللي هي الوحدة والحرية والاشتراكية كيف اختلت جميعها عند اول لحظة حقيقة وأول اختبار للنظام"، مضيفا: "كنت عارف انو الشعب مستحيل يوقف والدور مش للشعب بهيدي اللحظة بل للحكومات، لان واجب أي حكومة واي رئيس انو يعرف انو هو موظف عند هذا الشعب".